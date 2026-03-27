千葉県安房郡鋸南町に位置する「安房（あわ）温泉」は、房総半島の穏やかな気候と豊かな海の幸に恵まれた温泉地です。その歴史は比較的新しく、1989年に地元の旅館「紀伊乃国屋」が源泉を掘り当てたことに始まります。以来、都心からほど近い本格的な温泉リゾートの1つとして、多くの観光客を癒やしてきました。温泉の湯は、少し茶褐色を帯びたとろりとした肌触りが特徴。入浴後には肌がすべすべになることから「美肌の湯」として