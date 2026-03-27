モデルで俳優の西山茉希（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女の小学校卒業を報告し、コロナ禍での入学式からこれまでを振り返る“思い出が詰まった”写真や動画を公開した。【写真・動画】「大人のレディーになってる」長女の小学校卒業式＆まだ幼い入学式当時の愛らしい“顔出し”ショット※２枚目から西山は、コロナ禍で入学式が延期されたり、クラスメイトが半分ずつだったりと、異例のスタートとなった当時を