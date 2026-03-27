俳優の木村佳乃（49）とタレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』初日舞台あいさつに登壇。イモトが木村の家庭での顔を明かした。【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んでにっこり笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ本作で木村は主題歌「みんなでひとつになる！」を歌唱、イモトはトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストン