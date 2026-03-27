■MLB開幕戦 ドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）ドジャースは27日、3年ぶりに本拠地で開幕戦を行い、大谷翔平（31）は3打数1安打2四死球で3出塁を果たした。2年連続開幕投手の山本由伸（27）は6回6奪三振2失点と試合を作り、日本人投手史上初の2年連続開幕白星。ドジャースは8対2で5年連続開幕戦勝利となった。WBCでは3本塁打でベストナインを獲得、オープン戦では本塁打はなかったが、13打数4