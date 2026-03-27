熊本大学病院は、他の部位に転移がある前立腺がんの患者を対象に、特定のがん細胞を内側から狙いうつ、新たな放射線治療「PSMA標的ラジオセラノスティクス」を、県内で初めて開始したと発表しました。 【写真を見る】前立腺がん 最新の放射線治療「PSMA標的ラジオセラノスティクス」を熊本県内で初実施熊本大学病院 この治療は他の部位に転移がある前立腺がんの患者が対象で、がん細胞の目印となる物質「PSMA」に付着する薬剤