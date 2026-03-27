モデルでレースクイーンとしても活動する戸沢里美（23）が27日までに自身のインスタグラムを更新。レースクイーン・デビューショットを公開した。「super耐久2026開幕戦、11号車SAKAEMOTERSPORTFITへの応援ありがとうございました！」とレースクイーン・デビュー戦の応援に感謝し、「今回の4h耐久戦で公団ちゃんは、中盤まで快走していたものの、原因不明のトラブルにより無念のリタイア…」と報告。黒＆赤のコスチュー