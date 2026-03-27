きょう未明、東京・自由が丘で住宅など5棟が焼ける火事があり、2人が死亡しました。激しく上がる炎。住宅街に火の粉が舞っています。警視庁や東京消防庁によりますと、午前0時半ごろ、目黒区自由が丘で「一戸建て住宅の1階が火事」「中に逃げ遅れている人がいる」と、この家に住む50代の男性から119番通報がありました。消防車など37台が消火活動にあたり、火はおよそ2時間半後に消し止められました。この火事で、火元の住宅を含む