愛知県教育委員会は27日、いずれも自身が所属する学校の女子児童や生徒にキスをするなどのわいせつ行為をしたとして、20〜30代の男性教諭3人を懲戒免職処分とした。3人のうち、西三河地域の公立小の男性教諭（24）は女子児童と交流サイト（SNS）で連絡を取り合い、自宅でキスしたり、抱きしめたりした。県教委によると、公立小教諭は「身勝手な行動でご迷惑をおかけし、申し訳ない」と話しているという。三河地域の高校の男