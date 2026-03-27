けんかを注意されたことに腹を立て、男性の顔を殴り、全治2年の大けがをさせた疑いで20代の男2人が逮捕された。福田琉斗容疑者（24）ら2人は去年12月、東京・板橋区の路上でタクシー運転手の男性の顔を殴り、けがをさせた疑いが持たれている。男性は顎の骨折や神経障害など全治2年の重傷を負った。事件当時、福田容疑者らは別の男女グループとタクシー会社の敷地内でトラブルになっていて、タクシー運転手の男性に「外でやってくれ