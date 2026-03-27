女優木村佳乃（49）、タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で「映画きかんしゃトーマスいっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の初日舞台あいさつに出席した。木村は主題歌「みんなでひとつになる！」を担当、イモトは赤いレール点検車のウインストン役でゲスト声優を務めている。一番好きなキャラクターを聞かれると、木村は「もちろんトーマスも大好きだけど、カナちゃんが好き。私は紫色が好きで、カナちゃんがとて