○ドジャース8−2ダイヤモンドバックス●＜現地時間3月26日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕戦に逆転勝利。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、今季初安打をマーク。先発登板した山本由伸投手（27）が今季1勝目を挙げた。2年連続で大役を任された山本は初回を無失点で立ち上がり、2回表は三者凡退。3回表には一死一、二塁とピンチを招いた