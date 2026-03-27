ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打、１得点２四死球だった。チームは８―２で快勝し、先発した山本由伸投手（２７）が日本投手では初の２年連続で開幕戦勝利をマーク。１９９８〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグでは初のワールドシリーズ３連覇へ好スタートを切った。大歓声を浴びて初回