アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の加藤シゲアキ（３８）、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（５１）、富澤たけし（５１）が２７日、東京・有明で行われた「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫオープニングセレモニー」に出席した。ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫは、株式会社テレビ朝日が東京ベイエリア・有明に開業した複合型エンターテインメント施設。この日はオープニングアンバサダーのサンドウィッチ