BLACKPINKのリサが、バリ旅行中の大胆な写真を公開した。リサは3月26日、自身のSNSに「Go Bali？」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。【写真】リサ、大胆スイムウェア姿公開された写真には、バリで休暇を楽しむリサの姿が収められている。写真では、モデルのようにポーズを取ったり、ソファに座わったりと、多彩な魅力を披露。特に、スイムウェア姿で大胆なバックショットを見せ、引き締まったスタイルをアピールした