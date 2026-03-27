【モデルプレス＝2026/03/27】女優の大友花恋と超特急の船津稜雅が3月27日、都内で開催された新木曜ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（TOKYO MX／4月2日スタート／毎週木曜21時25分〜）の記者発表会に出席。大友が現場での船津の様子を明かした。【写真】超特急リョウガのことが「めっちゃ好き」な後輩◆大友花恋、船津稜雅は“イジられキャラ”初共演となる2人。印象の変化やギャップについて聞かれると、大友は全8話を2週間