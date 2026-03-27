ハナマルキは3月25日、都内で「液体塩こうじ」の新テレビCMの発表会を都内で開いた。料理家で食育インストラクターの和田明日香さんを起用した新CMは、4月1日から全国で放映開始する。発表会では和田さんによる料理実演や、お笑いコンビ「にぼしいわし」とのトークセッションが行われた。発表会の冒頭、平田伸行取締役マーケティング部長は、「液体塩こうじ」と新CMについて語った。12年に発売した「液体塩こうじ」の売上は右肩上