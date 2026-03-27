【モデルプレス＝2026/03/27】Netflixの2026年4月配信ラインナップが解禁。NETFLIX シリーズ「地獄に堕ちるわよ」、「九条の大罪」などの配信が決定した。【写真】ネトフリ4月配信ラインナップ一覧◆Netflix、4月配信ラインナップ解禁戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で占い師・細木数子の波乱の人生を描く「地獄に堕ちるわよ」、柳楽優弥、松村北斗ら出演のクライムエンターテインメント「九条の大罪」、「銀魂」の空知英秋のデ