何を「セクハラ」とするかは、正直女子の心次第。男性のキャラによるところも大きいようで、世の中には、どんな発言をしても「セクハラ！」と思われない得な男性が存在します。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「何を言っても『セクハラ！』と思われない得な男性の特徴」をご紹介します。【１】正直、キュンとしてしまうほどイケメンである「相手のことが好きだと、どんな内容でも気にならない（笑