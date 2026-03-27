アメリカ国防総省との意見対立から敵対国企業に下されるような排除命令を受けたAnthropicが措置は違憲だと裁判所に訴えていた件で、Anthropicの仮差止請求が認められ、排除命令の執行が1週間停止されたことが分かりました。gov.uscourts.cand.465515.134.0.pdf(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.465515/gov.uscourts.cand.465515.134.0.pdfAnthropic wins preliminary injunction in Trump
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