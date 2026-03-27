プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。昨季３位のオリックスは、同４位の楽天を本拠地に迎える。オリックスは日本人中心のラインアップ。杉本が開幕２軍となり破壊力はダウンする中、オープン戦で１２球団最少得点に終わった打線が奮起できるか。楽天は開幕直前に宗山が負傷離脱。村林、黒川、小深田で内野を組むことが濃厚だ。ボイトは昨季適応力を証明しており、マッカスカー次第では得点力が一気にアップしそうだ。両