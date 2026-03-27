韓国・済州島に拠点を置く国際的な電気自動車団体「世界eモビリティー協議会」が、来年、北朝鮮の平壌で国際電気自動車エキスポを開催する計画を推進している。南北対話を目指す韓国政府の支援を受けた取り組みと推察されるが、北朝鮮が受け入れる可能性はきわめて低そうだ。ひとつの望みは、金正恩氏が自動車好きとして知られていることだろう。だがそれも、決して良いエピソードばかりでもない。たとえば、こんな話がある。2010