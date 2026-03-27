◆センバツ第９日▽準々決勝花咲徳栄―智弁学園（２７日・甲子園）智弁学園が反撃した。２回表を終えて０―８の苦しいスタートとなったが、２回に１点を返すと、３回にクリーンアップの快音から打線がつながった。１死から３番・ＤＨの太田蓮（２年）と４番・逢坂悠誠一塁手（２年）が連打で一、三塁をつくり、５番の馬場井律稀中堅手（３年）が中犠飛。さらに北川温久左翼手（３年）と多井桔平三塁手（２年）に連続適時打が