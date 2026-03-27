シャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は３年連続Ｖを目指すかしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）で巻き返しを狙う。同馬は４連覇のかかった３月２４日の黒船賞・Ｊｐｎ３で１０着だった。