日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「屑屑」はなんて読む？「星屑（ほしくず）」や「屑籠（くずかご）」のように、屑は「くず」と読むことが多い漢字です。それでは、「屑」を2つ重ねた「屑屑」は、なんと読むかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たし