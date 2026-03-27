プロ野球は２７日、セ・パ同時開幕する。ソフトバンクと日本ハムの一戦は、今季のパ・リーグを占うとも言える好カードだ。新庄監督率いる日本ハムには、パワーヒッターや好打者をズラリとそろう。レイエスを太い柱とし、どこからでも得点できるベストに近い布陣で臨む。ソフトバンクはＷＢＣ組の周東、近藤を上位に置き、５番以降にも山川や栗原、牧原大が控える。打線の厚み、バランスは日本ハムにひけをとらず、上沢、伊藤