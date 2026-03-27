◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）シンザン記念３着以来の実戦となるアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は角馬場から坂路に入った後、ゲートも確認した。前走のシンザン記念は大外を回る形になりながらも３着を確保。その後は今回まで間隔をあけた。「阪神外回りは合いそうなコースだからね。調教でも楽に動けるようになってきた。頭数も落ち着いたから、競馬