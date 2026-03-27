モデル・女優の松本麗世が２７日までに自身のインスタグラムを更新し、“よふかし”ショットを披露した。「よふかししましたぁ１９時です。」と書き出した松本。大きなロゴが映えるカジュアルな白いアウターをまとって夜のお出かけを楽しむ様子を写した写真を披露した。そして、「『今日に満足できるまで、夜ふかししてみろよ』」と、漫画「よふかしのうた」に登場するキャラクター・七草ナズナの名言を引用し、「いいです