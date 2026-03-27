◆米大リーグドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが、同地区のダイヤモンドバックスとの本拠地での対戦となった開幕戦で逆転勝ちした。先発した山本由伸投手（２７）は６回９５球を投げて５安打２失点、６奪三振で日本人初の２年連続開幕戦勝利。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は初回先頭の