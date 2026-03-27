飲酒運転に重い罰則が科せられていることからも、その危険性の高さがうかがえる 2026年4月から自転車にも「青切符」が導入される 自転車で荷物を運ぶ女性。(c)west_photo - stock.adobe.com 2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「交通反則通告制度（いわゆる青切符）」が導入されます。これは、これまで主に自動車やバイクに適用されていた仕組みで、軽微な違反については反則金を納めることで刑事手続きを回避できる制度