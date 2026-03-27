【新華社北京3月27日】中国北京市で25日、2026中関村フォーラム年次総会が開幕し、会場に登場した「ロボットバー」が大きな注目を集めた。各種ロボットがシェフや料理配送スタッフを務め、連携しながら来場者に多様な飲食サービスを提供している。利用者は2次元バーコードを読み取って注文し、コーヒーやフルーツティー、果実を使った伝統的あめ菓子「糖葫蘆（タンフールー）」など多彩なメニューを選ぶことができる。ロボット