◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕戦を、逆転勝利で飾りました。この日の先発マウンドにあがったのは2年連続での開幕投手をつとめた山本由伸投手。3回までは無失点に抑えるも、4回にヘラルド・ペルドモ選手の先制2ランを浴びます。それでも落ち着いた投球を続けて状態を持ち直し、さらなる失点は許しませんでした。そんな中、ドジャース