日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・イロハ（18）が、26日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。デビューのきっかけを明かした。サバイバル番組を通じて結成されたメンバーで2024年にデビューし、日本と韓国の若者を中心に人気を誇るILLIT。大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」では、2年連続出場を果たしている。芸能界入りした経緯について、イロハが「私は11歳の時