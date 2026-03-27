国産旧車でももちろんトラブルは起きるこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第11回は、『これまでに起きたトラブルとその対応記（その1）』をお送りします。【画像】1985年式『日産サニーカリフォルニア』のこれまでに起きたトラブルとその対応！全7枚サニーが手元にやってきたのは2023年ですので、その時点で