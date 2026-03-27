◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)アメリカのイリア・マリニン選手がショートプログラム(SP)首位発進しました。ミラノ・コルティナ五輪で金メダル候補だったマリニン選手は、SPで「108.16」を記録し首位発進していましたが、フリースケーティングで冒頭の4回転フリップは成功させるも、続く4回転半は失敗。その後も4回転は4本失敗するなど、演技後は苦い顔をみせました。フリーは「156.33」