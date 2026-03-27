◇フィギュアスケート世界選手権第2日（2026年3月26日チェコ・プラハ）ペアでミラノ・コルティナ五輪代表の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）がフリー3位となり、合計209・13点で4位に入った。フリー、合計とも自己ベストでSP5位から順位を1つ上げた。10位以内に入ったことで、日本勢の来季出場2枠を確保した。前回優勝ペアで五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は出場せず。ミネル