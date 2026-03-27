声優で俳優の平野綾（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。母と亡き父の若かりし頃の2ショットを公開した。【写真】「めちゃ美男美女」若かりし頃の両親の2ショットを公開した平野綾平野は「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな」とこの日の出来事をつづり、昔の両親の写真をアップ。スーツに身を包んだ今は亡