お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が25日、自身のインスタグラムを更新。「春休みだけどお弁当」と書き出し、彩り豊かな手作り弁当の写真を披露した。【写真】「ボリューミーで美味しそう」「断面もキレイ」中村仁美の“手作り”おにぎらず弁当メインはボリューム感たっぷりの“おにぎらず”で、「ノンストップのお料理コーナーで作った以来」の挑戦だったことを明かした。出