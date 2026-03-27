タレントの若槻千夏（41）が26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。自身の恋愛について語った。「30歳を過ぎると仕事が、こんな感じでできるんだって自分の中で余裕持ってできるようになる」と切り出した若槻。「仕事がより一層楽しくなって、仕事にエネルギーを使いたいから、恋愛にエネルギー注ぐ？って“クエスチョン”が出てくる」と語りはじめた。「若いときはどっちもいけ