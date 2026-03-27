女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125話）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。SNS上には“ばけばけロス”が広がった。舞台となった地元・松江放送局でイベント「最終回を見る会〜出演者と一緒に見届けよう！〜」が行われ、錦織丈役の俳優・杉田雷麟（23）と小