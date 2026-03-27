きょうの県内はおだやかな青空が広がっています。富山市の松川べりでは、少しずつサクラが咲き進んでいました。県内は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れています。午前11時までの最高気温は、富山市で15.0度、高岡市伏木で14.6度などとなっています。富山市の松川べりでは、ソメイヨシノのつぼみの先がピンク色に染まり、ところどころで柔らかな色合いの花が咲いていました。けさは、花を眺めたり写真を撮ったりして、春の訪れを楽し