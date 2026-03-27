静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）について、卒業証書を偽造し市議会議長らに示したとして、県警が偽造有印私文書行使などの容疑で書類送検したことが27日、関係者への取材で分かった。検察が近く起訴可否を判断する。