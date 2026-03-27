夫の休日の家事・育児時間が長いと…第２子以降の生まれる割合高く民間の有識者らでつくる「未来を選択する会議」（議長・三村明夫日本製鉄名誉会長）は２７日午前、人口減少に関する統計や調査結果をまとめた「人口問題白書」を発表した。約２万人を対象とした独自調査を掲載し、人口減への危機感を「感じている」と答えた人は５０歳以上で７割を超え、年代が上がるほど危機感が強くなる結果となった。深刻さを増す少子化や人