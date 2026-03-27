「X JAPAN」のYOSHIKIが7月16、17日に、米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシックコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL“SCARLET NIGHT＆VIOLET NIGHT”」を開催する。事務局が27日、発表した。24年に3度目の頸椎（けいつい）手術を受けており、以後、今公演がアメリカでの本格的な復帰公演となる。今公演は4月3日から3日間、東京で