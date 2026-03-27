「私、白いボール買ったっけなぁ？」【写真】白いボール！？ アイスくんの摩訶不思議な姿はこちらそんな一言とともに投稿された写真が、Xで話題を呼んでいます。写っているのは、元保護うさぎの「アイス」くん（年齢不明・男の子）。床の上にぽつんと佇む真っ白な球体のような姿に、思わず目を疑ってしまいます。毛並みのいいボールを思わせる見事な丸さを見せるアイスくん。しかし、続く投稿では「あのー……ぼくはうさぎ