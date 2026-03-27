新潟県警のトップを務めた滝澤依子本部長が離任会見に臨み「特殊詐欺の被害が課題であり続けた2年間だった」と振り返りました。離任会見に臨んだ県警の滝澤依子本部長。県警初の女性本部長として、おととし3月に着任し、2年にわたって指揮をとりました。特殊詐欺被害の防止に取り組む一方、県内の被害額は去年14億5000万円を超え過去最悪となりました。滝澤依子本部長「様々な捜査ですとか、被害防止のための取り組みを行ってきた