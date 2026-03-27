現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【慶の父】美濃三人衆の一人。確固たる地位を築くも晩年になって信長から追放。本能寺の変後の混乱に乗じて挙兵するが…演じるのは？その第十二回 「小谷(おだに)城の再会」のあらすじが公式サイトにて公開されるとともに、次回予告では吉岡里帆さん演じる慶（ちか）が初めて登場しました。それを受けて3月26日の公式エックスでは慶という役柄の紹介と、吉