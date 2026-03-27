19年ぶり復活な新型S2000!?2009年の生産終了以降、未だに復活を希望する声が少なくないホンダのオープン2シータースポーツモデルの「S2000」。そんなS2000の2028年モデルと評したレンダリングを、インスタグラムを中心に活動する「Enoch Gonzales」氏が公開しました。S2000といえば、本田技研工業の創立50周年を記念するモデルとして1998年に発表され、1999年4月から販売が開始されたオープン2シータースポーツモデルであり、S