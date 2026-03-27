通園や通学、公園遊び、習い事など、日常生活で着る子どもの服は、デザイン以上に動きやすさや扱いやすさは重要ですよね。機能面も重視したいけれど、子どもの服はサイズアウトも早いし、できればお値段も抑えめで選択したいところ……。そんな中で気になったのが、ユニクロのキッズ服でヒット中の「ドライスウェットシリーズ」。今回は「ドライスウェットシャツ・パンツ・ミニスコート」の3種類を、実際に子どもたちに試してもら