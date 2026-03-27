私（セリナ、30才）は、両親と実家で暮らしています。私は内向的な性格で、積極的に人とコミュニケーションをとることは得意ではありません。母はそんな私を不憫に思っているのでしょう。兄家族との食事や外出など、何かにつけて私を一緒に参加させようとしてきます。私も親孝行だと思って、母に言われるがまますべて応じてきました。けれどある日、私は兄から呼び出され「いい加減自立しろ」と言われてしまったのです。私は子ども