今月２４日に発生し、きのう鎮圧状態となった山形県東根市の山林火災について、消防はきょう午後、山に入って鎮火しているかどうかの確認する予定です。 【写真を見る】東根市の山林火災きょうの午後、鎮火しているかの確認をする予定これまでに11ヘクタールが焼ける（山形） この火災は、今月２４日東根市大木沢の山林でおきたもので、これまでに１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。 現場では現在